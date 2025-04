Uova di cioccolato per i bambini ricoverati

Un uovo di Pasqua per strappare un sorriso e regalare un momento di dolcezza e di gioia ai bambini che sono costretti a trascorrere le festività pasquali in ospedale. Come ogni anno, rinnovando una tradizione a cui tengono moltissimo, i Maestri artigiani di Ferrara si sono presentati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica, e di Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Cona per donare le uova di cioccolato ai piccoli pazienti.

Un appuntamento gioioso in cui l’accademia era rappresentata dal vice presidente Roberto Carion, dal segretario Oderio Mangolini, e dal vice presidente Cna Roberto Bonora. I Maestri artigiani hanno ringraziato il personale medico e infermieristico del reparto, che con la propria professionalità e gentilezza rendono possibile questo momento di gioia.

Quello dei Maestri artigiani è un atto di solidarietà che non è un unicum nel panorama associativo ferrarese. Nei giorni scorsi, infatti, sono state tanti le associazioni e gli enti che hanno voluto compiere un gesto di vicinanza nei confronti dei piccoli che trascorrono momenti difficili, costretti a passare la Pasqua in ospedale. Il dono di un uovo di cioccolato è un gesto semplice, ma che può fare la differenza.