Uova, dolcezza e sorrisi con la Pro Loco del Gambero

Tornano, per la gioia di grandi e piccini, le Uova di Pasqua dell’associazione Pro Loco del Gambero di Cento. Infatti sabato 19 aprile a partire dalle 17 e fino alle 19 nella sala del Teatro Caffè, in Corso Guercino 24/I i volontari dell’associazione Pro Loco distribuiranno gratuitamente il gradito uovo di cioccolato a tutti i bambini che si presenteranno all’iniziativa. Ad allietare il pomeriggio, come di consueto, truccabimbi e palloncini colorati a cura di Cucù Settete. L’evento è patrocinato dal Comune di Cento. La Pro Loco del Gambero è da sempre molto attiva sul territorio, nella sua squadra volontari che si rimboccano le maniche tra una pioggia di iniziative per la popolazione e per dare vita al loro paese. Al fianco tanti cittadini che li sostengono.