Uova solidali per sostenere le cure di Clarissa

Si chiama "Un uovo per Clarissa" ed è l’iniziativa per raccogliere fondi per aiutare i genitori a sostenere le cure di Clarissa, la bimba di Poggio Renatico affetta da una malattia rara. Sarà possibile trovarle domenica 6 e 13 in Piazza del Popolo a Poggio Renatico ma non sarà l’unica iniziativa di aiuto. "Per il secondo anno consecutivo da RIM, un’associazione culturale ragazzi in movimento che stanno facendo i banchetti alla domenica dove si vendono uova di Pasqua – spiega la mamma di Clarissa – oltre a questo, sabato 5 ci sará un quadrangolare dove ci saranno quattro squadre che si fronteggeranno giocando in campo a Bologna, zona meridiana, dove Clarissa con una maglia apposta che stanno creando in lavorazione darà il calcio di inizio alla partita. Grazie davvero a tutti per il sostegno: il Presidente di Rim associazione Ragazzi in movimento Mario Sarappo, il vicepresidente Francesco Melillo, segretario Antonio Bove e la fondatrice Jessica Galletti". Così sui social si presentano i Rim, ragazzi in movimento: "Siamo un gruppo di genitori che con le nostre attività saremo di supporto alla crescita dei nostri ragazzi, con lo scopo di coinvolgere altri genitori e non che intendono condividere momenti di educazione e svago con i loro ragazzi". Fra le tante iniziative organizzate anche un piccolo gesto per un ragazzino di 11 anni in difficoltà, ossia una raccolta fondi per l’acquisto di una Xbox e un cellulare. Quindi l’associazione opera aiutando anche singole persone, ma anche organizzando laboratori teatrali o spettacolo. L’ultimo ha visto la partecipazione di 16 ragazzini. Fra le iniziative anche i bimbi a lezione di pronto soccorso. Insomma, un’associazione che fa della solidarietà la propria mission.

Laura Guerra