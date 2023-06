‘Urban music lab’, nasce il disco dei ragazzi

Può la musica diventare uno strumento di dialogo con le giovani generazioni, le più difficili con cui entrare in contatto, e dar loro modo di esprimersi liberamente? Il progetto "Urban Music Lab", che per tutto l’anno ha accompagnato i ragazzi dei Centri di Aggregazione Giovanile del basso ferrarese ne è la dimostrazione, e lo "farà sentire" a tutti nel primo Festival che si terrà l’8 giugno, presso il Bagno Anmi di Porto Garibaldi. Non solo una festa finale del centri adolescenti, ma un vero e proprio festival musicale durante il quale i giovanissimi di Comacchio, Porto Garibaldi, Ostellato, Codigoro, Goro, Mesola, Argenta e Lagosanto si esibiranno nelle canzoni da loro create durante l’anno nei laboratori di musica elettronica e di percussioni tenuti dalla Civica Scuola di Musica. Il progetto di "Protagonismo giovanile", che fa capo ad ASP del Delta ed è gestito dalle cooperative Open Group, Girogirotondo e Serena, si rivolge ad otto centri con attività ricreative per la fascia 11-17 anni: quest’anno prevedeva anche 10 incontri per promuovere la musica nella sua forma più moderna, tramite la realizzazione di un brano, sotto la guida dell’esperto Lorenzo Borgatti ma con le idee dei ragazzi per i testi e specifici software per la melodia. "Le loro parole sono diventate testi potenti che riflettono la loro forza interiore. Questo progetto ha offerto loro uno spazio sicuro dove possono liberamente esprimersi, trasformando la loro creatività in un mezzo per evitare situazioni difficili" commenta Giorgio Borgatti, Direttore della Civica. Il risultato è un vero e proprio "disco" in uscita l’8 giugno, o meglio "digital album" scaricabile sulle principali piattaforme di streaming e condivisione, da spotify ad Itunes, amazon music etc. Le canzoni verranno presentate dal vivo dai ragazzi stessi nell’evento conclusivo dell’8 giugno, quando dalle 14,30 si darà vita ad un pomeriggio in cui loro e la loro musica saranno protagonisti, insieme alle esibizioni anche della band di percussioni della Scuola di Musica i "Rototom" e da musicisti locali, "Lupi di mare" e "Donegat". "Urban Music Lab ha aperto le porte alla libertà di espressione dei giovani artisti, fornendo loro un’opportunità unica per condividere le proprie storie".

Candida Cinti