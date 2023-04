’Urban sport’, la festa degli atleti Tutti gli eventi al parco Pontino

Mirko Rimessi, atleta e istruttore di pattinaggio, Tedoforo alle Olimpiadi di Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018, terrà a battesimo la Festa Urban Sport Activity e Weekend di Copparo. L’appuntamento è in programma domani dalle 15 al Parco Pontino Tagliapietra. Il progetto ‘Sport di Tutti – Parchi’ di Sport e Salute spa (società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita), promosso in collaborazione con Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani), è approdato nell’area di via Agnelli con ‘Alleniamoci al parco. Sport e benessere all’aria aperta’.

Vi hanno partecipato Atletica Corriferrara, Ren Bu Kai Karate Do, Well Fit e Gruppo Teatro Danza, che, dall’aprile dello scorso anno, durante i weekend hanno proposto attività gratuite destinate a diversi target, bambini e ragazzi, donne, terza età, nell’area verde del Pontino Tagliapietra, messa a disposizione dal Comune e gestita dalle stesse associazioni e società sportive. La Festa Urban Sport Activity e Weekend celebrerà lo sport all’aperto dalle 15, coinvolgendo tutti nelle attività motorie previste dal progetto in nome dell’inclusione e dell’aggregazione; alle 16 i saluti istituzionali da parte del sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che introdurrà gli interventi di Nicola Cesari di Anci Emilia-Romagna, l’assessore comunale allo Sport Bruna Cirelli, la coordinatrice di Sport e Salute Emilia-Romagna Antonella Luminosi, e la coordinatrice di Sport nei Parchi Copparo Irene Pulga.

Poi, a partire dalle 16.30 riprenderà l’attività sportiva gratuita per la cittadinanza, senza limiti di età fino alla chiusura delle 18 con un piccolo rinfresco. Al pomeriggio saranno presenti anche i testimonial sportivi Marco Faccini, campione di beach tennis, e gli atleti Leonardo Rossi, Riccardo e Simone De Luca, Gianmattia Guglielmini, nonché i rappresentanti di Avis provinciale e il presidente di Avis Comunale, Alfio Pesci. Le aree verdi sono sempre più al centro del mondo dello sport. Tanti gli attrezzi nei parchi usati da giovani e meno giovani.

