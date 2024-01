Urban sulla svolta Ascom: "Aperti a libere professioni e associazioni sportive"

Come è cambiato l’approccio delle imprese, delle piccole e medie in particolare, strette in queste anni tra crisi energetica, la pandemia e la stretta sui consumi?

"Alla prestazioni erogate in passato, diciamo nel corso dell’ultimo decennio – risponde Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara – abbiamo assistito alla precisa richiesta da parte del cliente di servizi che vadano oltre la redazione del bilancio, o alla gestione dei cedolini paghe. Da qualche anno a questa parte abbiamo assistito a una precisa evoluzione che va sempre più nell’ambito della consulenza in ambito creditizio, lavorativo o della sicurezza sul posto del lavoro. Quello di cui si ha bisogno oggi è il valore aggiunto, ossia di centri di assistenza tecnica e consulenza che sappiano essere al tuo fianco e consigliarti le soluzioni migliori rispetto alle caratteristiche della tua impresa, alla prese con un mercato dai cambiamenti improvvisi e nel quale la flessibilità è sempre più fondamentale. Questo sarà uno dei punti salienti della nostra campagna associativa del 2024, con un focus attento al mondo del terzo settore: dunque associazioni sportive, volontariato, libere professioni".

Oltre al tradizionale negozio di vicinato si affrontano nuovi settori: quali ad esempio?

"Abbiamo di fronte due passaggi importanti: il primo, la nuova legge regionale dello sviluppo delle economie urbane che pone al centro le attività di vicinato e che vedrà potenziato il ruolo delle Associazioni nel promuovere lo sviluppo delle città nel loro insieme. In questa ottica di sviluppo globale ricordo che nei mesi scorsi c’è stata una rivoluzione nello sport rispetto al quadro normativo sul lavoro (inquadramento e trattamento dei lavoratori sportivi, delle figure amministrative, di collaboratori a vario titolo). Cambiamenti che hanno impattato a più livelli, dalle società più strutturate a quelle più amatoriali. Abbiamo sviluppato competenze e dunque figure specifiche come consulenti del lavoro. Stiamo dialogando concretamente e in modo ampio con il mondo sportivo estense - cito ad esempio Spal, Ferrara Basket, 4 Torri Pallavolo e Phonix - per dare il nostro supporto, anche sul piano formativo del personale".

Insomma si allarga l’orizzonte tradizionale dell’Associazione: ci sono altri strumenti che intendete mettere in gioco?

"Stiamo sviluppando apposite convenzioni che in modo semplice possa permettere in occasione delle partite casalinghe di usufruire di sconti e convenzioni in diversi settori: dalla ristorazione al ricettivo ed intendiamo allargare questo ventaglio di facilitazioni al settore artistico, museale ed espositivo. Ferrara, giova ricordarlo, è città patrimonio dell’Umanità dal 1985. Lo sport come la musica e la cultura hanno il potere di creare eventi e dunque generare flussi strutturati di visitatori e turisti, un volano per tutta l’economia delle città non solo a Ferrara ma sull’intero territorio e non solo a vantaggio del terziario ma dell’intera comunità".