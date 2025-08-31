Urbinati, primo giorno al liceo: "Ariosto, entro in punta di piedi". Il preside che marciò con gli operai

Domenico Marcello Urbinati è il nuovo preside del liceo Ariosto. Prende il posto di Isabella Fedozzi, che diventa dirigente a Copparo. Urbinati ha lasciato il comprensivo di Copparo, dove è stato dirigente per sei anni, per la nomina nel prestigioso istituto della città. Mestiere di famiglia. Massimiliano Urbinati, il fratello, guida il Vergani Navarra. Domenico è diventato dirigente proprio a Copparo, realtà alla quale è molto legato ("Persone splendide, tanti amici, studenti ai quali mi sono affezionato"). Quando si è affacciata la crisi della Berco ha sfilato con gli operai e i sindaco durante gli scioperi. "Come potevo non marciare per quelle famiglie che rischiavano di perdere il lavoro, tutto?"

Un liceo storico, simbolo di Ferrara. Una sfida. "Assumere la guida del liceo classico Ludovico Ariosto è per me un grande onore e una sfida appassionante. Parliamo di un’istituzione scolastica storica, che ha formato generazioni di studenti e rappresenta un punto di riferimento culturale per Ferrara e per il territorio. Entro in punta di piedi, con grande rispetto per la storia e per l’identità della scuola, e con il desiderio di conoscerla a fondo, ascoltando chi la vive ogni giorno: studenti, docenti, famiglie e personale. L’Ariosto è un liceo dalla tradizione solida, ma anche dalla storica propensione all’innovazione pedagogica e didattica. Ne è testimonianza la pubblicazione ’Tracce di futuro’, uscita in occasione del 50° anniversario della sperimentazione, che sintetizza bene l’anima di questa scuola. Una storia fatta di imprese straordinarie, di visione e di profonda connessione con il contesto che la circonda. Oggi questa tradizione si intreccia con le sfide della contemporaneità. E’ necessario accompagnare e interpretare la potente rivoluzione in atto, affinché la storica missione dell’Ariosto continui a tradursi in un’offerta formativa di altissimo livello, capace di parlare ai ragazzi di oggi e prepararli al mondo che cambia".

Quanti ragazzi ci sono? "Il liceo Ariosto ospita oggi circa 1.322 studenti". Progetti? "Tra quelli più significativi, il Symbien, sviluppato con l’Università, punta al miglioramento della qualità ambientale delle aule attraverso interventi scientifici, con ricadute sulla qualità della vita scolastica" Le priorità? "Assumerò ufficialmente servizio domani. La dirigente Fedozzi in questi sei anni complessi ha svolto un lavoro eccellente. Nei primi mesi il mio obiettivo sarà soprattutto ascoltare e connettere. Ascoltare i docenti, gli studenti, il personale scolastico, le famiglie e il territorio, e al tempo stesso favorire una forte connessione tra tutte le componenti della comunità educante"

Il problema delle aule? "La questione degli spazi non riguarda solo il liceo Ariosto, ma l’intero sistema scolastico territoriale. È una sfida che richiede una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni, scuola, Comune, Provincia e Ufficio scolastico. Sono convinto che, attraverso il dialogo e la progettualità congiunta, si possano trovare soluzioni che garantiscano a studenti e docenti ambienti di apprendimento adeguati, funzionali e sicuri".

Novità dal punto di vista strutturale? "Un intervento significativo riguarda la palestra. I lavori di ammodernamento sono in stato molto avanzato, e questo lascia presumere una possibile riapertura già nel corso dell’autunno. La palestra potrà diventare un punto di riferimento per le società sportive e le realtà associative della città. È un bellissimo esempio di come scuola e comunità possano crescere insieme"

L’esperienza di Copparo? "Straordinaria, sia dal punto di vista professionale sia umano. Ho avuto la fortuna di lavorare con uno splendido personale, generoso e leale. Conservo un ricordo vivo e grato della collaborazione con le amministrazioni comunali di Copparo e Riva del Po, con gli uffici scuola, con le forze dell’ordine – in particolare la Compagnia carabinieri di Copparo – con il comitato genitori e, naturalmente, con gli studenti, che sono stati l’anima pulsante di quella comunità scolastica".