Urina in strada, ubriaco nei guai

L’azione di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Ferrara continua senza sosta. Da inizio settimana sono state impiegate 115 pattuglie che hanno garantito 24 ore su 24 l’azione di prevenzione sul territorio cittadino. In particolare, nella giornata di mercoledì, un equipaggio della stazione di Porotto aveva raggiunto la casa di uno straniero in detenzione domiciliare. I militari, dopo aver riscontrato l’assenza dell’uomo, hanno dato inizio alla ricerca e, poco dopo, lo hanno notato mentre scendeva dall’autobus nei pressi della propria abitazione. Dopo i primi accertamenti è ben presto emerso che si era allontanato dall’appartamento senza alcuna autorizzazione e, pertanto, è stato arrestato per evasione e ricollocato ai domiciliari.

Nelle giornate di lunedì e martedì, invece, i militari del Radiomobile hanno eseguito due ordini di allontanamento. In particolare, lunedì sera, dopo aver notato un uomo intento a urinare nei pressi di un supermercato in zona Gad, lo hanno denunciato per ubriachezza, notificandogli inoltre l’ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. Stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un mendicante che, nel pomeriggio di mercoledì, alla presenza di numerose scolaresche intente a visitare il centro, ostacolava l’accesso alla cattedrale. L’uomo, è stato quindi multato (sanzione da 100 euro) e allontanato per 48 ore dal centro.