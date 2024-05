Urso dà la carica a Fratelli d’Italia: "Noi, ben radicati nel territorio . Proposta all’altezza delle sfide"

Prima di intervenire al Petrolchimico per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del Polo Industriale e Tecnologico di Ferrara, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si è ritrovato nella sede di Fratelli d’Italia in Corso Martiri della Libertà 53. "Ho avuto il piacere di incontrare i candidati della lista di Fratelli d’Italia a sostegno della rielezione di Alan Fabbri, sindaco uscente e candidato unitario del centrodestra – afferma Adolfo Urso, senatore F’dI –. Anche in questo territorio, Fratelli d’Italia è ben radicata e si presenta agli appuntamenti elettorali ormai alle porte con una proposta all’altezza delle sfide". "Ringrazio il Ministro Urso per l’attenzione che ha rivolto a Ferrara – aggiunge il Presidente Provinciale di Fd’I e capolista alle comunali di Ferrara Alessandro Balboni –. Grazie al suo impegno alla guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del Governo Meloni è stato siglato un Protocollo d’Intesa che darà una concreta prospettiva pluriennale al nostro Petrolchimico. Un Protocollo che ha preso vita in seno all’assessorato all’ambiente di Ferrara e che è stato firmato da tutti i portatori d’interesse del territorio, anche quelli di diverso colore politico, con l’ambizione di rendere Ferrara attrattiva per nuovi investimenti, oltre a consolidare l’assetto attuale del nostro Polo Chimico sotto il profilo occupazione e dello sviluppo". Al fianco del Ministro delle Imprese e del Made in Italy il collega senatore Alberto Balboni, l’on. Mauro Malaguti, il candidato al Parlamento europeo Stefano Cavedagna e gli eletti e i candidati di Fratelli d’Italia negli enti locali del ferrarese.