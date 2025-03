"Usa-Ucraina, una riflessione sulla crisi globale"

Dal contesto geopolitico globale alla realtà estense. Una realtà magmatica e ricca di incognite che, secondo Ferrara Popolare Europea ci chiama ad una assunzione di responsabilità. "È giunto il momento – così una nota – di dimostrare di avere coraggio e di difendere le libertà democratiche che abbiamo ereditato al prezzo di grandi sacrifici". I riflettori sono accesi in particolare sulla crisi in Ucraina anche a seguito dello scontro avvenuto tra il presidente Usa e quello ucraino alla Casa Bianca. "Quanto avvenuto, con l’aggressione subita da Zelensky da parte di Trump – proseguono dall’associazione culturale – ci richiama tutti alla responsabilità. In un momento così cruciale per il futuro dell’Europa e di tutti noi, è necessario che i cittadini europei facciano sentire forte la loro voce e che si apra una seria riflessione politica. L’urgenza di definire scenari, che possono avere effetti sulla sussistenza delle democrazie e ricadute sulle libertà dei cittadini, ci impone di guardare oltre le polarizzazioni partitiche, di uscire da logiche localistiche e di superare steccati ideologici non più adeguati a questo tempo complesso che stiamo vivendo". La stessa Ferrara "non è e non può essere un’isola immune dalle sfide globali. Le tensioni geopolitiche internazionali, il rischio di un ritorno al protezionismo esasperato, le sfide della transizione energetica hanno un impatto diretto sul territorio". L’energia, l’agricoltura, l’automotive, il turismo, settori cruciali per la già fragile economia ferrarese, "sono questioni profondamente legate con le dinamiche globali ed europee".