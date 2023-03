Usare il computer, ecco il corso

Partiranno a breve due corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica, pensati proprio per coloro che hanno necessità di imparare ad usare il computer a partire dalle basi. Gli insegnamenti, infatti, si propongono di avvicinare gli utenti alla pratica digitale, fornendo gli strumenti necessari di base per approcciarsi all’informatica. I corsi si terranno nella sede di Informagiovani Comacchio in via Teano 3 a Porto Garibaldi nei mesi di aprile e maggio, e saranno condotti da Formart Ferrara, ente di formazione accreditato, col contributo della Regione. I progetti sono rivolti a persone disoccupate.