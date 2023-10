"Uscire dall’alcolismo con la famiglia. Servono determinazione e coraggio"

Maria, nome di fantasia, arriva da una città non troppo vicina, quasi tutte le settimane, per ritrovarsi con altri che hanno il suo stesso problema, un alcolista in famiglia, che comunque stravolge pesantemente il vita di tutto il nucleo familiare. Fanno parte del Gruppo Familiari Al-Anon, 350 in tutta Italia, uno di questi è a Torbiera, nei locali sotto la chiesa, si incontrano per scambiarsi le storie vissute, le vittorie e le sconfitte, ma soprattutto condividere la difficile e complessa situazione quando si scopre di avere un alcolista in famiglia e la costante attenzione, perché la scelta di smettere dall’alcol sia davvero definitiva. "Mio figlio ha avuto un periodo in cui era drogato e alcolista – riprende Maria – ed è più facile uscire dal tunnel della droga rispetto all’alcolismo, per un motivo molto semplice. Nessuno propone droga nei bar, ai supermercati, nei film e nelle pubblicità, mentre l’alcol viene propinato sempre e lo trovi ovunque, l’invito a bere e quasi costante e per un alcolista bere vuol dire ricominciare.

Tornare in quell’Odissea fatta di menzogne, anche di violenza, auto distrutte, ritiri di patente, di dolore, perché senti che non riesci ad uscire da questa situazione. Quando sei sobrio c’è anche dolore per quello che stai facendo subire ai tuoi familiari, creando una condizione con aspetti a volte davvero disastrosi. Oggi mio figlio non si droga più e noi speriamo che continui a non bere, cosa sta che sta facendo da anni, ma la tentazione e in ogni luogo"."Mio marito affermava di riuscire a gestire le sue bevute – interviene Giovanna, nome sempre di fantasia –, beveva più degli altri, aveva una risata, a volte, molto esagerata, diceva che lo faceva sentire allegro, all’inizio con gli amici era il fulcro della compagnia, poi col tempo non è stato più così, esagerava e gli amici si sono dileguati. Il bere era diventato una dipendenza e poi ha iniziato ad arrivare a casa ubriaco, ci sono stati i litigi, qualche minaccia se non lo lasciavo fare. Alla fine c’è stata la separazione, ma anche il ritorno e la voglia di ricominciare assieme per aiutare un uomo con cui avevo avuto due figlie, che volevano aiutare anche loro papà a riprendersi la sua vita. Da dieci anni non beve più e sembra un altro uomo".

I familiari si ritrovano e lanciano un appello "Si può uscire dall’alcolismo , ci vuole determinazione e coraggio, ma sopratutto la consapevolezza che l’alcol non può diventare padrone del tuo destino".

cla. casta.