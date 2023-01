"Uscita da Cona mia madre non cammina più"

di Cristina Rufini

FERRARA

Vuole solo risposte e segnalare una situazione che ritiene essere con molte zona d’ombra. È Raffaella, la figlia di un’anziana di 85 anni, che dalla fine di settembre del 2021 è costretta a vivere in un letto, dopo due ricoveri in ospedale per una sospetta infezione intestinale. "Mia madre Maria Antonietta – racconta Raffaella – da quando è stata dimessa l’ultima volta da Cona non è più riuscita a camminare, mentre prima di entrare in ospedale deambulava senza particolari problemi, nonostante l’età". Poi l’aspetto che più ha lasciato perplessa la figlia – "la somministrazione di antibiotici e antidepressivi in dose superiore a quella necessaria" - tanto da spingerla a segnalare la situazione prima all’Azienda ospedaliera di Cona, senza, come sottolinea lei, ricevere alcuna spiegazione che possa ritenersi esauriente e poi all’assessorato regionale alla Sanità.

"Durante la degenza in Geriatria a mia madre sono stati somministrati antibiotici e antidepressivi in dose superiore a quella necessaria – sottolinea la figlia – che le hanno provocato un rash cutaneo esteso su tutto il torace e altre parti del corpo. Per quasi tutta la durata del ricovero era legata alle sponde del letto, pur essendo fortemente indebolita e piena di ematomi. Di ciò esiste documentazione fotografica. Un’infermiera, in particolare, si rifiutava anche di comunicarmi quali farmaci e in quale dosaggio le venissero somministrati. E si è persino rifiutata di farmi vedere il cartellino recante le sue generalità e poiché ho minacciato di denunciarla, si è recata alla stazione di polizia dell’ospedale sporgendo denuncia per percosse nei miei confronti". Non solo. "Ma quel che è peggio è il fatto che mia mamma – conclude Raffaella – è stata ricoverata per la prima volta il 15 settembre ancora in grado di camminare ed è stata dimessa in uno stato tale da non avere più nemmeno la forza di mettersi a sedere sul letto da una posizione sdraiata. Di fatto, dopo le dimissioni le è stata riconosciuta una condizione di invalidità al 100%. Non solo, secondo quanto ho ricostruito, non si è effettuato alcun trattamento fisioterapico durante tutto il periodo di ricovero. Voglio capire, credo di averne il diritto, che cosa è accaduto e perché c’è stato questo peggioramento così vistoso".