Uso di stupefacenti, storia e controllo

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio, Per il ciclo ‘Libri della ragione’, Paolo Nencini presenta il libro ‘Storia culturale degli stupefacenti’ (Futura). Dialogano con l’autore Denise Amerini e Francesca Battista. Gli storici hanno ricostruito con cura l’espandersi dell’uso non terapeutico degli stupefacenti a partire dall’inizio dell’Ottocento e gli interventi atti al suo controllo ad opera dei makers of history. Ma dove sono i soggetti di questi avvenimenti, i tossicodipendenti e quelli che, in base alle legislazioni restrittive, sono divenuti spacciatori? Che ne è stato di loro?