"Uso il Kennedy ma spendo poco"

Si può sempre migliorare, questo è certo. Più posti, meno cari. Insomma, di modifiche ce ne potrebbero essere. Eppure, anche chi viene da fuori, non trova particolari difetti nella rete dei parcheggi che sono stati realizzati in città. Tra questi c’è Leonardo Cornacchini. "Non vengo spesso qui, ma quando arrivo mi trovo molto bene con il parcheggio che si trova in via Kennedy – la sua testimonianza appena lasciata l’automobile –. I posti sono sufficienti, ha una bella capienza. Deve esserci un evento rilevante per riempirlo tutto, quindi di base non ho incontrato spesso questo problema. Costi? Giusti, poi per il tempo che devo usarlo io spendo molto poco".