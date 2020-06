Ferrara, 27 giugno 2020 - Una fortunata, e del tutto casuale, coincidenza gli ha salvato la vita. Alberto Bergossi, classe 1959, noto ex calciatore professionista forlivese, che ha militato dall’80 all’82 nella Spal come attaccante, doveva volare sul Dc-9 che partito da Bologna, quarant’anni fa, s’inabissò nel mar Tirreno vicino a Ustica, e non arrivò mai all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Fu un fortunatissimo cambio di programma, il giorno prima, a salvare la vita a Bergossi, esattamente quarant’anni fa. Una storia che Bergossi, finora, aveva confidato solo agli amici più stretti.

Cresciuto nel fiorente settore giovanile della Pianta, nel 1976 Bergossi venne acquistato dal Bologna che lo fece debuttare in serie A nel gennaio 1979 contro l’Inter. L’anno seguente venne mandato in prestito al Palermo, in serie B, ma da luglio ’80 vestì la maglia biancazzurra. Nella città siciliana si iscrisse anche al liceo scientifico e, nell’estate del 1980, quella segnata dalla tragedia del Dc-9, doveva sostenere l’esame di maturità. Il suo compagno di banco era Pietro Spanò, ora maresciallo dei Carabinieri proprio a Ferrara: lo stava ospitando a Forlì e proprio quel venerdì di quarant’anni fa aveva un biglietto aereo prenotato per Palermo.

"Insieme al mio compagno di studi tornavamo in Sicilia per sostenere l’esame di Stato. Ma il giorno prima di imbarcarci decidemmo di posticipare il viaggio". Per un motivo sentimentale: "Il mio compleanno è il 25 giugno, la mia ragazza di allora, Marina, che poi diventò mia moglie, il 30. Il nostro caro amico Marco Viroli il 28. Per questo decidemmo di rimanere a Forlì per festeggiare i tre compleanni tutti insieme. E questa decisione improvvisa fu quella che salvò la mia vita".

Di quei giorni Bergossi ha un ricordo vivissimo: "L’incidente avvenne alle 20.59 e noi lo imparammo il giorno dopo. Rammento perfettamente che quando mia mamma aprì la finestra della stanza nella quale dormivo assieme a Pietro ci avvisò dell’accaduto ringraziando il cielo per lo scampato pericolo". Non persero nemmeno i soldi, perché riprogrammare la data di partenza era gratis. "Quando, due giorni dopo, compimmo lo stesso volo, per Palermo, dall’oblò dell’areo vedemmo le ricerche che si susseguirono per il recupero delle salme e delle parti dell’areo inabissatosi nel mare di Palermo. Ci guardammo negli occhi senza fiatare per, poi, sostenere quell’esame che il caso volle che non ci fu fatale".

Dopo Palermo, Bergossi giocò ancora in serie B con la Spal, vestì la casacca dell’Avellino per due anni in serie A. Poi a Bari ottenne una promozione in serie A e si laureò in Giurisprudenza. Dopo una parentesi con il Forlì, la carriera di Bergossi si conclude al Mantova in serie C. Per lui 62 presenze e 6 reti in serie A e 176 presenze, con 19 gol, in B. È rimasto fino a oggi nel mondo del calcio come procuratore sportivo.