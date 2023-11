Ustionata, muore dopo 3 giorni di agonia: s’era gettata dalla finestra della casa in fiamme

Lido delle Nazioni (Ferrara) , 23 novembre 2023 – Troppo gravi le ustioni che le avevano devastato il sessanta per cento del corpo. Rendendole irriconoscibile il volto. Nel tardo pomeriggio di martedì è morta la donna che era stata raggiunta dalle fiamme dell’incendio che si era scatenato nell’appartamento che aveva in affitto, a Lido delle Nazioni. Non era stato sufficiente gettarsi dalla finestra, per sfuggire alle lingue di fuoco. Il fascicolo aperto dal pm Barbara Cavallo per incendio colposo, da ieri si è trasformato in omicidio colposo, al momento nei confronti di ignoti.

L’inchiesta

Moltissimi gli aspetti ancora da chiarire in questa vicenda: su tutti la reale identità della vittima. L’appartamento era stato affittato da Celestina Valdez Busten, straniera di 59 anni. Ma le condizioni in cui il corpo è stato ridotto dalle fiamme non permettono di accertare oltre ogni dubbio l’identità, per questo il pm Cavallo ha disposto che venga eseguita l’autopsia, in particolare per riuscire a stabilire con certezza l’identità, oltre che le cause della morte, comunque evidenti.

Il rogo

Quando si è accorta che il fumo e le fiamme stavano trasformando la sua abitazione in una trappola mortale ha aperto la finestra del bagno e si è lanciata nel vuoto. Un volo di quattro metri fino al suolo, dove è rimasta priva di sensi fino a quando non sono arrivati i soccorsi. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. L’incendio era scoppiato alle 7.30 di sabato scorso, in una villetta di via Colorado, al Lido delle Nazioni. Ma per ora non ci sono indizi utili neanche per capire che cosa abbia sprigionato le fiamme.