Utef, parte il nuovo anno accademico

L’Utef, Università per l’educazione permanente, si appresta ad iniziare il 43° anno accademico. Venerdì alle 15.30 al refettorio di San Paolo, via Boccaleone 19, prolusione di monsignor Massimo Manservigi (foto), vicario generale dell’Arcidiocesi, e di Barbara Giordano dal titolo: “Vedere l’invisibile. Gli affreschi nascosti sul muro di San Paolo vecchio”. Nella settimana successiva inizieranno l’attività le sezioni di Cento, Portomaggiore, Comacchio, Bondeno, Tresignana, Ostellato. La veloce evoluzione socio-culturale e geopolitica, e il desiderio di Utef di tenere aggiornati i propri soci, "impone ricerche approfondite per essere sempre puntuali nello sguardo all’attualità". Questo senza tralasciare arte, musica, medicina, economia, scienze. "La felice riuscita dell’esperienza Utef – così una nota – è da sempre il risultato di una rete di disponibilità totale da parte dei docenti relatori, delle amministrazioni comunali per quanto riguarda la sistemazione logistica e, per alcune anche per l’aiuto economico, dei collaboratori di sezione e dello staff di Utef. Il tema conduttore delle attività di quest’anno accademico sarà: “Ambiente, persone, società”. In questo orizzonte storico attraversato da cambiamenti profondi che avvengono con grande rapidità coinvolgendo tutti i campi di attività degli esseri umani; la struttura delle loro modalità relazionali, delle loro distanze; il mondo naturale che li avvolge; si sta comprendendo, in modo sempre più profondo, come le tre dimensioni ambientale, sociale e personale siano intimamente amalgamate tra loro". Come in tutti i tempi di grandi cambiamenti e di forte transizione, continua la nota, "questa consapevolezza apre nuovi spazi esplorativi e nuovi campi da percorrere, dall’altro fa emergere il timore del nuovo". Le lezioni proseguiranno per tutto l’anno accademico il lunedì alla Sala Estense, il venerdì nella Sala consiliare del Comune.