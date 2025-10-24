Utef, record di iscritti: a Bondeno sono 94

C’è voglia di cultura a Bondeno: lo dicono i numeri, che parlano di 94 iscritti all’anno accademico 2025-2026 dell’Università per la Formazione Permanente (Utef). All’inaugurazione del nuovo ciclo di lezioni e seminari, infatti, la Sala 2000 era gremita di persone di ogni età che fino a maggio 2026 seguiranno un percorso di ventotto appuntamenti. "Subito dopo la pandemia la ripartenza di Utef è stata difficile, ma grazie alla determinazione dei collaboratori locali Vanna Zoboli e Dugles Boccafogli c’è stato un rilancio delle attività senza precedenti – ha detto il sindaco, Simone Saletti –. Mi riempie di orgoglio vedere una sala così piena di persone volenterose di imparare cose nuove e di trascorrere del tempo di qualità al di fuori delle proprie abitazioni, in compagnia di conoscenti e amici e sotto la guida di esperti professionisti. Le lezioni spaziano davvero numerosi argomenti artistici, letterari, storici e sociali – ha ribadito Saletti –, e grazie alle segnalazioni dei corsisti talvolta riflettono anche la natura del nostro territorio con appuntamenti dedicati al dialetto ferrarese, all’idrografia e alla cucina tipica". Quella di Bondeno attualmente è la sezione che in provincia ha avuto la crescita di iscrizioni più alta in relazione al numero degli abitanti del territorio: a dirlo è stata la vicepresidente di Utef, Antinea Uccellatori, che ha portato i saluti del presidente Antonio Raimondo e ha ricordato il compianto ex presidente Vinicio Bighi. "Una realtà presente sul nostro territorio da oltre quarant’anni che nonostante ciò ogni anno riesce a stupirci per le adesioni raccolte e per la qualità dell’offerta formativa – ha sottolineato l’assessore Poltronieri –. Ciò è sintomo non solo di grande credibilità dell’istituzione, ma anche della qualità dei seminari proposti e della disponibilità dei volontari locali".