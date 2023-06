"Utero in affitto, reato universale" Firme al banchetto

Oggi, dalle 10 alle 12.30, Fratelli d’Italia sarà in corso Martiri della Libertà (angolo piazza Savonarola) con un banchetto per la raccolta adesioni al partito e la raccolta firme per sostenere la proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale, perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’estero. "Fratelli d’Italia – rileva Chiara Scaramagli, coordinatore comunale – lavora da tempo per mettere un freno alla pratica aberrante della maternità surrogata, la forma di schiavitù del terzo millennio che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in merce".