Utilizzo di prodotti fitosanitari. Serve il Quaderno di Campagna

Quaderno di Campagna, si aggiunge un incontro nel Portuense. L’appuntamento aggiuntivo si svolgerà stasera alle 20 nella la Cantina "Il Verginese", nell’azienda Agricola Gennari, in via Verginese 75 a Gambulaga. "Occorre assecondare le richieste pervenute e per tale ragione abbiamo provveduto ad aggiungere un ulteriore incontro, rispetto a quelli già programmati, per fornire ogni dettaglio tecnico e amministrativo circa l’obbligatorietà della tenuta in forma telematica del Quaderno di Campagna, a partire dal 2026". Con questo obiettivo il Servizio Tecnico Economico di Confagricoltura Ferrara ha organizzato l’incontro aggiuntivo per oggi alle 20,00, presso la Cantina "Il Verginese" - Soc. Agricola Gennari S.S., in via Verginese 75 a Gambulaga. "Si fa presente – precisano infine dirigenti del Servizio Tecnico Economico – che le informazioni d’attualità riguarderanno non solo l’invio telematico del Quaderno di Campagna e la tenuta del registro trattamenti e concimazioni ma pure il supporto ai controlli della condizionalità e agroambientali". Una visita alla scoperta della cantina del Verginese nell’azienda agricola Gennari.

Franco Vanini