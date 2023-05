Va a sbattere contro una recinzione, donna finisce all’ospedale

Incidente nella notte sulla strada provinciale Virgiliana a Ponte Rodoni, poco dopo una curva, sul rettilineo che porta a Bondeno, in prossimità dell’abitato. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada, e dopo aver sbattuto, per fortuna dalla parte opposta dell’autista, contro un albero, ha finito al sua corsa vicino al muretto di cemento di una recinzione. Erano da poco passate le tre di notte. A quell’ora la strada, avvolta dal buio, è poco trafficata ma la prima auto che è transitata, vedendo la situazione ha allertato i soccorsi. Al volante della Fiat Panda c’era una donna di Stellata, di 48 anni, rimasta ferita ma per fortuna in modo non grave. Lamentava dolori all’addome. Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno condotto la donna, che era lucida ma probabilmente sotto choc per lo spavento e l’impatto, all’ospedale di Cona per le cure. La squadra dei vigili del fuoco di Bondeno è intervenuta per mettere in sicurezza l’auto a metano.