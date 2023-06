Va dai genitori per maltrattarli: arrestato

Ha trasgredito al divieto di avvicinamento alla casa dei genitori. Una violazione che è costata il carcere ad un giovane, arrestato sabato scorso dai carabinieri della Stazione di Mesola. Il provvedimento è stato assunto a seguito del comportamento dell’uomo, il quale, come riconosciuto dal gip del Tribunale di Ferrara, aveva trasgredito alla prescrizione di non avvicinarsi, né comunicare con i genitori. Come già segnalato dai militari al Tribunale, il 35enne, dopo essere stato denunciato nei mesi scorsi dai genitori esasperati dalle sue continue aggressioni e vessazioni, dal 24 maggio scorso era sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori.