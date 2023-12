Va in contromano sulla Ferrara-Mare. Anziano bloccato

Auto contromano lungo la superstrada ‘Ferrara-Mare’. Subito è stata inviata una pattuglia dei carabinieri che, nel giro di poco tempo, ha intercettato il veicolo che non aveva ancora provocato incidenti. Alla guida un pensionato, 83 anni ravennate, che si è dimostrato dispiaciuto per l’accaduto. Ha ammesso di avere imboccato per errore la corsia di marcia sbagliata. L’uomo, a cui è stata ritirata la patente di guida per la successiva revisione ed elevata una multa, è stato affidato dai carabinieri al figlio giunto sul posto. Ha tentato di corrompere i carabinieri che lo stavano controllando ed è finito nei guai, un commerciante di 27 anni arrestato nella mattinata di ieri lungo la statale Romea. L’episodio è avvenuto in località Collinara. I militari della Stazione di Porto Garibaldi, durante un servizio di controllo, hanno fermato un furgone con targa straniera. Il conducente si è mostrato insofferente nei confronti dei carabinieri che hanno deciso di perquisire il mezzo. Nell’abitacolo, hanno trovato oltre 11mila euro, poi sequestrati in quanto somma superiore al limite massimo consentito dalla legge. L’uomo non è stato in grado di riferire ai militari quale fosse la provenienza del denaro. Le operazioni di controllo sono proseguite, con il conducente che ha consegnato ai militari il libretto di circolazione, all’interno del quale aveva riposto due banconote da 50 euro, verosimilmente per corromperli, nella speranza che lo lasciassero andare. Una speranza delusa. I carabinieri hanno arrestato il commerciante d’auto per istigazione alla corruzione. L’uomo è stato rimesso in libertà come disposto dal Pm di turno, il quale ha ritenuto di procedere senza richiedere nei suoi confronti misure cautelari al gip.

Valerio Franzoni