Va in scena Dream. Mandolino e chitarra, un viaggio onirico

Un viaggio onirico tra mandolino e chitarra elettrica, la nuova opera di Antonio Stragapede e Davide La Rosa. Proseguono i concerti della rassegna di docenti e studenti del Conservatorio Frescobaldi nello splendido palazzo cinquecentesco di Via Borgo dei Leoni, ogni giovedì pomeriggio alle 17.30 fino a giugno con ingresso libero. La rassegna realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella splendida cornice di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio. Oggi, alle 17.30, va in scena Dream la nuova opera di Antonio Stragapede e Davide La Rosa. Un’opera in cinque movimenti per mandolino e chitarra elettrica, capace di trasportare l’ascoltatore in un universo sonoro onirico, dove generi e stili musicali si intrecciano in una narrazione fuori dal tempo.

Come nei sogni, la successione degli eventi non risponde a una logica narrativa tradizionale, ma a un profondo valore simbolico. Pur avendo attraversato epoche e generi diversi, il mandolino e la chitarra elettrica non vengono qui utilizzati per raccontare esplicitamente la loro storia. Non si tratta di un viaggio alla luce del sole, ma di una discesa nelle profondità della musica, per poi riemergere trasformati. A unire Antonio Stragapede e Davide La Rosa, oltre alla musica, è un profondo legame umano. Nonostante i trent’anni di differenza, il loro incontro al Conservatorio di Ferrara ha dato vita a un’intesa artistica unica, capace di fondere esperienze e sensibilità in un linguaggio espressivo nuovo e potente. Un’ora prima di ogni concerto è prevista, senza necessità di prenotazione, una visita guidata gratuita di Palazzo Naselli Crispi, primo esempio di architettura civile del ‘500 a Ferrara. Ritrovo alle 16.30 nel cortile

ð 3338043626 (tramite l’invio di un messaggio Whatsapp). La rassegna fino al 12 giugno. Il programma sul sito www.consfe.it e www.bonificaferrara.it.