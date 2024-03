"Vacanze al mare tagliate su misura". Partita la promozione via social

COMACCHIO

‘Tu vieni, al resto pensiamo noi!’. È questo l’ormai famigliare invito contenuto nella campagna di promozione turistica social e web di Comacchio e i suoi Sette Lidi, curata da Visit Comacchio per conto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Comacchio, e che ha già preso il via. "Il focus della campagna – si legge nella nota di presentazione sul sito di Visit Comacchio - rimane incentrato sulla puntualità dei servizi del territorio, capaci di accontentare un turismo di tutte le età e dalle differenti passioni. Dalla puntualità e la cura dell’assistenza, alla soddisfazione di desideri specifici, con la creazione di vacanze altamente personalizzate e personalizzabili, Comacchio e la sua costa si posizionano ancora una volta come una meta eccellente per chi cerca un’accoglienza speciale e quella attenzione in più che sa rendere perfetto il soggiorno". All’accattivante e originale immagine guida diffusa nel 2023, raffigurante i sette pesci in 3D, saranno affiancate altre quattro grafiche in tema, evocanti i simboli più noti della vacanza al mare, riconducibili in particolare alla riviera emiliano-romagnola. Vero protagonista della campagna social 2024 sarà il video: una narrazione coinvolgente, resa dalle tante transizioni creative in puro stile reels, accompagnerà Vittoria Tomasi, nei panni di una turista, attraverso tutte le macro esperienze offerte dal territorio tra i panorami offerti dalle Valli comacchiesi, all’escursione in barca, al patrimonio architettonico della città lagunare, alla spiaggia. E molto altro ancora. "Un modo inedito – proseguono da Visit Comacchio - per illustrare la capacità dei nostri operatori, e del nostro territorio, di valorizzare i propri panorami e prodotti quanto i propri ospiti. Il video sarà utilizzato anche frammentato in brevi clip dedicate a pubblici differenti secondo interessi specifici: natura e food, spiaggia e divertimento. A completare il tutto, Tomasi curerà la produzione di alcuni reels di Instagram che saranno pubblicati in collaborazione con l’account di Visit Comacchio. Torna in campo anche l’immagine fotografica per la promozione dei pacchetti e delle esperienze - le attività di promo-commercializzazione pura - a cura di Visit Comacchio". La campagna di promozione digitale sarà diffusa su Instagram e Facebook, e Google attraverso l’innovativa campagna PMax. "Intendo ringraziare Visit Comacchio per l’eccellente lavoro svolto per l’avvio della nuova campagna di comunicazione dell’anno 2024 – afferma l’assessore al Turismo, Emanuele Mari - che, tra le varie azioni, prevede un’importante novità: lo spot di presentazione social e web con protagonista l’influencer Vittoria Tomasi nelle vesti di una turista dai mille interessi e curiosità alla scoperta del nostro magnifico territorio".

Valerio Franzoni