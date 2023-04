Vacanze per anziani, aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi

Vacanze anziani: aperte le iscrizioni per partecipare ai soggiorni estivi in diverse località di villeggiatura. Il calendario è proposto da Auser e Comune in collaborazione con le agenzie turistiche Tga e Proviaggi. Le adesioni si ricevono ogni giovedì, entro il 20 aprile, dalle 10 alle 12, presso l’ufficio servizi sociali, in municipio. Info: 3480698196 – 3382192753. Tre le destinazioni. Alle Terme: Torre Canne (Puglia), Abano e Riccione. In montagna: Pinzolo (due periodi di 1 o 2 settimane a scelta), Canazei. Al Mare: Torre Canne, Cattolica, Riccone, Sardegna (Budoni). Possono partecipare, anche a più soggiorni, tutti i cittadini senza limite d’età ma in stato di autosufficenza.

Partenze da via del Fitto in pullman. All’atto dell’adesione si deve versare una caparra di 100 euro (300 per le località raggiungibili poi in aereo). Saldo entro 2030 giorni prima della partenza. Nella quota è compresa un’assicurazione annullamento che prevede il rimborso in caso di motivata rinuncia, malattia, infortunio. Sono altresì inclusi: andata e ritorno; pensione vitto ed alloggio in hotel; bagagli; coordinatore (al raggiungimento delle 25 persone paganti). Verranno anche prese in considerazione le domande dei residenti fuori dal Comune di Argenta, compatibilmente con la disponibilità dei posti disponibili. n.m.