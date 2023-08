Vacanze per anziani, arriva un contributo Alle terme di Riolo dal 17 al 30 settembre

Il comune di Codigoro avvisa che sarà possibile fruire della vacanza - soggiorno termale per anziani, presso le terme di Riolo, dal 17 al 30 settembre, per un costo di 930 euro. Tuttavia l’amministrazione comunale intende sostenere la partecipazione dei cittadini ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Codigoro, all’iniziativa, attraverso l’erogazione di un contributo economico per la sola spesa alberghiera a ciascun richiedente fino al raggiungimento di un massimo di 30 partecipanti. A ciascun partecipante verrà concesso un contributo di partecipazione calcolato sulla base del reddito Isee, che varia da 186 a 465 euro.