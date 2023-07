Vacchi nuovo Segretario Coldiretti Zona Argenta-Portomaggiore, Auguri per il suo lavoro

PORTOMAGGIORE

L’ex vicesindaco di Portomaggiore, Alessandro Vacchi (a sinistra nella foto), è il nuovo segretario della zona Argenta-Portomaggiore di Coldiretti, un territorio ampio, che abbraccia cinque con fortissima caratterizzazione e vocazione agricola, ma anche ambientale e turistica. "Auguriamo ad Alessandro un buono e proficuo lavoro – commenta il direttore di Coldiretti Ferrara, Alessandro Visotti - per questo incarico ricco di responsabilità e che necessita di impegno, dedizione e cuore, soprattutto in tempi come questi, particolarmente difficili per le imprese agricole. Ringraziamo Thomas Serafini che in questi mesi ha garantito la presenza dell’organizzazione in modo puntuale e professionale, ora tocca al nuovo segretario e alla sua squadra di collaboratori, offrire ai soci, ai loro familiari, ai cittadini, tutto quello è il servizio di Coldiretti nel territorio, che non si limita alle questioni burocratiche o alle scadenze tecniche e fiscali, ma che vuol dire, insieme ai dirigenti, confrontarsi, progettare il futuro del territorio, dare una prospettiva alle imprese, stimolare la politica locale, fare rete nella condivisione dei principi e degli ideali che ci caratterizzano". Fanno parte del comprensorio di Coldiretti i Comuni di Portomaggiore, Argenta, Masi Torello, Ostellato e Voghiera, i cui sindaci erano presenti alla presentazione di Vacchi insieme ai presidenti di sezione della zona e al personale degli uffici di riferimento territoriale. Vacchi è stato amministratore per due legislature, con delega tra le altre cose, all’Antica Fiera e all’Agricoltura.

f.v.