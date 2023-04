Vaccinazione Covid Restano aperti tre centri Ma solo su prenotazione

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 entra in una nuova fase. A fare da spartiacque è il mese in corso. Superata il lungo periodo emergenziale legato alla pandemia, l’Azienda Usl di Ferrara ottimizza le attività vaccinali sul territorio e, anche in considerazione dei dati di accesso delle ultime settimane, chiude gli ambulatori vaccinali operativi in questi mesi a Copparo, Bondeno, Argenta, ospedale del Delta e Portomaggiore. Le somministrazioni continuano nei centri vaccinali che sono attivi nella Cittadella San Rocco a Ferrara (dove l’ambulatorio vaccinale è stato trasferito dal settore 19, in cui è attivo l’Ambulatorio a Bassa Complessità Abc, al centro prelievi nel settore 3); presso l’ospedale di Cento e la Casa della SaluteComunità di Comacchio, sempre presso il punto prelievi. I centri vaccinali sono aperti una giornata al mese per programmare le sedute e mantenere un punto di accesso in tutti e tre i distretti, secondo il seguente calendario. A Ferrara, nella Cittadella San Rocco al centro prelievi, settore 3: martedì 18 aprile, martedì 23 maggio e martedì 20 giugno. A Cento, ospedale Santissima Annunziata nel punto prelievi nei giorni si martedì 18 aprile, martedì 23 maggio e martedì 20 giugno. Ancora. A Comacchio, nella casa della saluteComunità - centro prelievi nelle date di giovedì 20 aprile, giovedì 25 maggio e giovedì 22 giugno. L’accesso avviene esclusivamente su prenotazione attraverso i consueti canali: presso tutti gli sportelli Cup; online con Fascicolo Sanitario Elettronico, App Emilia Romagna Salute, CupWeb oppure presso le farmacie. Non è quindi più possibile recarsi nelle strutture per i vaccini con accesso diretto, sia per motivi logistici che di efficienza delle risorse, ma è necessario prenotare attraverso i canali che sono a disposizione del cittadino. Si ricorda inoltre che è possibile vaccinarsi anche presso il proprio medico di famiglia, qualora abbia aderito alla campagna vaccinale, concordando direttamente con lui le modalità per le somministrazioni della dose. Solo per le fasce d’età 6 mesi-4 anni e 5-11 anni e per coloro che desiderano ricevere Novavax (1ª e 2ª dose se over 12, anche dose booster se over 18) è disponibile il portale auto-candidatura https:vaccinazione-covid19.ausl.fe.itcandidatura.