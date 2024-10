Vaccinazioni anti Covid fasulle. Al gip presentata una memoria: "Quei sieri erano inefficaci"

di Cristina Rufini

Altra udienza preliminare, ieri pomeriggio, nell’ambito dell’inchiesta che vede imputate due dottoresse ferraresi, Chiara Compagno e Marcella Gennari, accusate, tra l’altro, di truffa e peculato nell’ambito dell’inchiesta Red Pass, sui falsi certificati Green Pass a seguito di presunte vaccinazioni fantasma. Un’operazione della guardia di finanza che all’epoca, era la primavera del 2022, ebbe una grande eco. Il blitz dei finanzieri portò all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, nei confronti delle due dottoresse e della figlia di Gennari, Francesca Ferretti. L’accusa era di avere somministrato centinaia di sieri antiCovid fasulli per permettere ai pazienti che vi si sottoponevano di ottenere il Green Pass, necessario negli anni della pandemia, per poter lavorare o solo spostarsi. Distruggendo, di fatto, i vaccini ’veri’ concessi dall’Ausl e incassando denaro (da 20 a 50 euro a dose) da qui l’accusa di corruzione. Un solo caso riconosciuto per Compagno, decine per Gennari.

In aula. Ieri il legale di Gennari, l’avvocato Alessandro Valenti, ha depositato al gip Silvia Marini una consulenza del dottor Alberto Donzelli che analizza a livello medico-scientifico gli anni della pandemia. Per arrivare a concludere, in base a quanto emergerebbe dal documento, l’inefficacia dei vaccini antiCovid, sieri che secondo lo studio non avrebbero evitato la trasmissione. Un documento molto tecnico su cui il giudice Marini ieri ha dichiarato la riserva ad ammetterlo tra gli atti del procedimento in corso. Riserva che probabilmente sarà sciolta prima della prossima udienza, il 13 novembre, quando si sottoporrà a interrogatorio Compagno (difesa avvocato Marco Linguerri). Il giudice ha fissato anche altre udienze entro gennaio prossimo, periodo in cui dovrebbe concludersi l’udienza preliminare. Al momento non è certo se anche Gennari (difesa avvocato Alessandro Valenti) si sottoporrà a interrogatorio, più probabile rilascerà dichiarazioni spontanee. Già nella prossima udienza, infine, è possibile che vengano dichiarate le intenzioni delle difese di chiedere o meno l’ammissione a riti alternativi. Il ministero della Salute, ieri, non si è costituto parte civile.

L’inchiesta. Il blitz delle Fiamme Gialle nei confronti delle due dottoresse, con perquisizioni negli ambulatori e nelle abitazioni, scattò all’inizio di marzo del 2022, dopo mesi di indagini, con intercettazioni ambientali e telecamere installate dai finanzieri, coordinati dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino. Per le due dottoresse ci fu anche un periodo di sospensione dall’Ordine dei medici della provincia di Ferrara, rientrato dopo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.