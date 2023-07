Vaccinazioni fantasma Patteggiano 37 pazienti Per altri cento irriducibili sarà chiesto il processo

di Cristina Rufini

Altri trentasette pazienti delle due dottoresse finite al centro dell’inchiesta giudiziaria sulla somministrazione di vaccini fantasma ieri mattina hanno patteggiato la pena (otto mesi per chi era accusato di falso e 1 anno e mesi se veniva contestata la corruzione). Si tratta di una delle ultime trance prima della chiusura definitiva della maxi indagine Red Pass, che ha portato all’arresto, ad aprile del 2022, di due dottoresse di base, Chiara Compagno e Marcella Gennari, insieme alla figlia di quest’ultima, in quanto accusate di avere somministrato soluzione fisiologia o il niente al posto del siero anti Covid. Alla fine di febbraio scorso, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, che ha coordinato le indagini della guardia di finanza, aveva presentato il ’conto’ alle dottoresse, con l’avviso di chiusura indagini. Accusandole a vario titolo di corruzione, peculato, truffa e falso. Per loro siamo ancora fermi a questo passaggio dell’inchiesta. Il successivo sarà la richiesta di rinvio a giudizio. Poco dopo la notifica di quel documento, il magistrato ha iniziato la lunga serie di patteggiamenti da parte dei pazienti che avevano ’beneficiato’ del falso vaccino per ottenere il Green Pass. Con quelli di ieri il numero complessivo è salito a oltre cento. Mentre altri sarebbero in corso di definizione, compresi quelli per cui in tempi più recenti, lo stesso pm ha inviato il 415 bis. Resta uno ’zoccolo’ di irriducibili, un centinaio circa, che non hanno intenzione di confessare, né di patteggiare e per i quali entro la fine dell’estate il pm Savino chiuderà la partita con la richiesta di rinvio a giudizio per dottoresse e pazienti.

Le contestazioni formalizzate sono il peculato, perché secondo la procura, le dottoresse e l’assistente avrebbero commesso il reato in questione nel momento in cui si sono impossessate del vaccino fornito dall’azienda sanitaria. Per quanto riguarda Gennari e la figlia si parla di venti prime dosi e 240 tra seconde e terze dosi. Per Compagno le accuse ipotizzano, sempre nello stesso arco temporale da gennaio a marzo 2022, la distruzione di cinque prima dosi e 28 tra seconde e terze dosi. Per quanto riguarda la corruzione, secondo la ricostruzione della procura le dottoresse avrebbero intascato denaro dai pazienti (20 o 50 euro a seconda dei casi) per fingere l’inoculazione del vaccino e far loro ottenere un Green Pass a fronte dell’attestazione di una dose mai somministrata. Intanto sempre sul versante vaccinazioni no vax, è ancora da fissare l’udienza preliminare per il medico Alberto Dallari, nei guai per aver curato non adeguatamente Mauro Gallerani, morto a causa del Covid.