Vaccinazioni per il Covid, l’open day segna il record

Grande successo per il primo open day per vaccinazione covid in corso ieri a Ferrara (Casa della Comunità di Cittadella San Rocco, settore 19). Alle 14 erano già 288 le persone vaccinate e a fine giornata si è arrivati a quota 400 vaccinazioni. Un afflusso talmente importante che in prima mattinata è stato subito attivato il personale reperibile per far fronte alle persone in attesa e cercare di limitare i tempi. Da metà mattina in poi sono stati tre gli ambulatori in funzione. Un secondo open day è previsto, nella stessa sede, mercoledì 20 dicembre dalle 14 alle ore 20

Il Cau - Centro di Assistenza Urgenza, attivo dal 26 settembre 2022 presso la Casa della Comunità Cittadella San Rocco di Ferrara, a partire da domani amplia l’orario di apertura h16. Il CAU sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica compresi i giorni festivi e prefestivi, dalle ore 8 alle 24 presso il settore 19 di Cittadella San Rocco. Sede, orari e modalità di accesso Il Cau di Ferrara si trova presso il Settore 19 di Cittadella San Rocco. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19 si accede dall’ingresso in corso Giovecca 203 o da Rampari S. Rocco 15, dalle 19 alle 24 accesso garantito da corso Giovecca 199 (accesso Continuità assistenzialeGuardia medica). Sabato dalle 8 dalle 14 accesso da corso Giovecca 203 o da Rampari S. Rocco; dalle 14 alle 24 accesso garantito da corso Giovecca 199 (accesso Continuità assistenzialeGuardia medica). Domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle 24 si accede dall’ingresso del servizio di Continuità assistenzialeGuardia medica in corso Giovecca n. 199. L’accesso è diretto e non occorre prenotazione.

L’estensione della fascia oraria per garantire una copertura su 16 ore, dalle ore 8 a mezzanotte, si è resa opportuna per rispondere alle esigenze della popolazione sulla base dell’incremento dei dati di attività rilevati dalla data di avvio. Quest’anno, da gennaio al 4 dicembre, sono stati registrati 7204 accessi con una media di circa 20 pazienti al giorno; sono state eseguite 8864 prestazioni infermieristiche e sono stati richiesti 888 radiografie, 298 ecografie e 254 esami di laboratorio. Un servizio sempre più conosciuto e apprezzato dai cittadini, quindi, che trovano una risposta in tempi rapidi a urgenze non gravi senza dover affrontare i tempi di attesa che spesso caratterizzano il Pronto Soccorso per la gestione dei codici bianchi e verdi, che verrà ulteriormente potenziato con l’inizio dell’anno nuovo, quando è prevista l’apertura h24 del Cau di Ferrara. Il servizio fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alla gran parte dei bisogni e delle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale, sgravando così i Pronto Soccorso.