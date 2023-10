Vaccinazioni, prenotazioni facili per minori di 12 anni

Vaccinazione Covid: prenotazioni più facili per minori di 12 anni e operatori sanitari anche non dipendenti delle due Aziende sanitarie. Attivo un apposito portale tramite il quale sarà possibile prenotarsi anche da cellulare: il link è https:vaccinazione-covid19.ausl.fe.it. A questo sarà possibile selezionare un appuntamento per il personale sanitario e candidarsi alla vaccinazione per i genitori di minori di 12 anni, ovviamente se rientranti nelle categorie degli utenti “fragili”. Ecco le altre modalità per effettuare sia la vaccinazione Covid sia quella per l’influenza stagionale.

Covid. Sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, alle persone di ogni età con elevata fragilità con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari. I medici di medicina generale, che a breve riceveranno le dosi, concorderanno con i propri assistiti un apposito appuntamento per la somministrazione come nelle precedenti campagne vaccinali. Attivati ambulatori vaccinali nelle strutture attive in provincia: per accedervi è necessario prenotare tramite Cup aziendali o tramite Fascicolo sanitario.

Influenza stagionale. Anche in questo caso e come in passato, i medici di famiglia si stanno organizzando per garantire la vaccinazione con le migliori modalità possibili che saranno poi concordate coi propri assistiti. Inoltre l’Igiene pubblica Ausl dedica alla vaccinazione antinfluenzale sedute ad accesso libero nella la sede di Ferrara in via Bianchi 4, nelle seguenti giornate: 23-30 ottobre, 6-20-27 novembre, 4-11-18 dicembre dalle 8.30 alle 12.30. Le sedi selezionate per le vaccinazioni pediatriche, saranno effettuate nelle Case della Salute del territorio provinciale, in via Boschetto e all’ospedale di Cento con il pediatra di libera scelta.