"Vaccini, campagna necessaria Fronteggiamo i nuovi contagi"

L’Azienda Usl di Ferrara, in linea con il Ministero della Salute, ricorda l’importanza dei richiami vaccinali negli anziani e nei gruppi di popolazione più fragili, anche considerando la progressiva riduzione dell’effetto protettivo contro l’infezione da Covid con il passare del tempo, sia per l’infezione pregressa che per la vaccinazione. Per questo è importante rilanciare la campagna di vaccinazione, sia nei confronti di coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose, sia per la somministrazione dei richiami, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (fa fede la data del test diagnostico positivo). La campagna vaccinale continua quindi sul territorio ferrarese, in particolare per la somministrazione della quarta dose, che ha quasi raggiunto le 65mila somministrazioni, e per le vaccinazioni per i bambini fragili tra i 6 mesi ed i 4 anni. "La soglia dell’attenzione contro il Covid è elevata in tutta Europa – evidenzia il direttore sanitario dell’Ausl, dottor Emanuele Ciotti –. Per far fronte ad una eventuale recrudescenza dei contagi l’arma migliore che abbiamo a disposizione è la vaccinazione. Coloro che non si sono vaccinati possono naturalmente ancora farlo, e chi ha effettuato due o tre somministrazioni può eseguire quelle successive. È ancora più importante farlo in questo momento in cui si sta avvicinando il picco dell’influenza stagionale".

A questo proposito si ricorda che è opportuno prenotare la vaccinazione Covid, e che è possibile farlo presso tutti gli sportelli dei Cup, online con fascicolo sanitario elettronico, App Er Salute, CupWeb o presso le farmacie. Si ricorda inoltre che è possibile vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia, qualora abbia aderito alla campagna vaccinale. Solo per le fasce d’età 6 mesi-4 anni e 5-11 anni e per coloro che desiderano ricevere Novavax (1° e 2° dose se over 12, anche dose booster se over 18) è disponibile il portale auto-candidatura https:vaccinazione-covid19.ausl.fe.itcandidatura. Vi è, infine, la possibilità di vaccinarsi ad accesso diretto, presso il centro vaccinale in San Rocco e nelle altre sedi vaccinali sul territorio. Di seguito il calendario aggiornato con giorni e fasce orarie di apertura per l’accesso diretto: Cittadella San Rocco - settore 19: martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13. Copparo - Casa della SaluteComunità: tutti i martedì dalle 17.30 alle 19.30. Cento - Ospedale Santissima Annunziata: tutti i martedì dalle 17.30 alle 19. Bondeno - Casa della SaluteComunità all’ambulatorio IFeC: tutti i venerdì dalle 10 alle 13. Comacchio - Casa della SaluteComunità: tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19.30 Argenta - ospedale: tutti i giovedì dalle 17 alle 19. Ospedale del Delta: tutti i martedì dalle 16 alle 19.