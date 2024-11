Vaccini fantasma, chiesto un patteggiamento

FERRARA

Sta entrando nel vivo l’udienza preliminare nei confronti delle dottoresse no vax Marcella Gennari e Chiara Compagno. Ieri nuovo passaggio davanti al gup Silvia Marini per scegliere i riti con cui le due imputate – accusate tra gli altri reati di corruzione, peculato e falsa certificazione – saranno giudicate. Entrambe al momento non avrebbero avanzato alcuna richiesta specifica. Salvo la dottoressa Compagno (difesa avvocati Marco Linguerri e Carlo Taormina) che avrebbe proposto istanza di patteggiamento, su cui però non c’è l’accordo del pubblico ministero Ciro Alberto Savino. Accordo che invece è stato concesso alla difesa di Francesca Ferretti (avvocato Alessandro Valenti) figlia della dottoressa Gennari, che era la sua assistente in ambulatorio. Dovrebbe chiudere il suo ’conto’ con la giustizia con meno di due anni di reclusione. Altra strada per la madre.

"Al momento non è stata presentata alcuna istanza di rito alternativo – ha spiegato l’avvocato Valenti – tecnicamente è ancora possibile nella prossima udienza". Ma più probabilmente per entrambe ci sarà la discussione della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pm Savino. Inizio della discussione in programma l’11 dicembre prossimo. All’udienza di ieri era presente anche l’avvocato Sabrina Di Giampietro, legale che assiste l’azienda sanitaria locale che si è costituita parte civile nel procedimento. Compagno, Gennari e Ferretti erano state arrestate (domiciliari) a marzo del 2022 perché sospettate di avere inoculato numerose dosi di vaccino antiCovid fantasma, per poter rilasciare green pass a chi non voleva sottoporsi alla vaccinazione.

Cristina Rufini