Vaccini fantasma, le dottoresse. Gennari: "Sì, ho inoculato acqua". Compagno: "Mai distrutto dosi"

"Fingevo di inoculare il vaccino, sì, perché sospettavo che ci potessero essere le telecamere nel mio ambulatorio e anche per i pazienti, ma per il 90% dei casi ho iniettato soluzione salina". E’ una parte delle dichiarazioni spontanee che Marcella Gennari, una delle due dottoresse no vax a processo per corruzione , peculato e falso e truffa ai danni dello Stato, ha rilasciato ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare, Silvia Marini, al pm Ciro Alberto Savino e assistita dal suo legale, l’avvocato Alessandro Valenti. "Le offerte in denaro erano modeste – ha aggiunto – mai superiori a 50 euro, alcune volte erano piante o fiori. Sempre per volontà dei clienti che volevano ringraziarmi di quanto fatto". Poi una giustificazione medica, secondo lei. "Mi ero informata e mi convinsi di tre cose: che quei vaccini non erano in grado di prevenire il contagio o la trasmissione del virus; che non risultavano sperimentati per chi aveva già contratto la malattia e aveva dunque sviluppato anticorpi propri, e, infine, che gli effetti avversi erano numerosi e gravi come le stesse case farmaceutiche genericamente indicavano e che il sistema di segnalazione degli effetti avversi non funzionava". Concludendo che "nessuno dei miei pazienti non vaccinati ha mai contratto la malattia in forma grave". Infine, Gennari ha sottolineato che la figlia aveva solo incarichi amministrativi e che non aveva mai "maneggiato o custodito vaccini". Nella stessa udienza presente anche Chiara Compagna, assistita dai suoi legali, gli avvocati Marco Linguerri e Carlo Taorimina. Compagno si è sottoposta a regolare interrogatorio, rispondendo a tutte le domande di accusa e giudice.

"In data odierna (ieri, ndr) la dottoressa Compagno si è sottoposta ad interrogatorio, mettendosi a completa disposizione – si legge in una breve nota inviata dall’avvocato Linguerri – e rispondendo a tutte le domande del pubblico ministero e del Giudice; ha ribadito la propria versione dei fatti non sottraendosi ad alcuna delle richieste, ripercorrendo i drammatici momenti vissuti durante la pandemia e negando fermamente di aver mai preso denaro dai propri pazienti né di aver in alcun modo distrutto le dosi di vaccino non somministrate. Come ebbe a dire già in passato, ritiene di avere la coscienza pulita".

Si tornerà in aula il 27 novembre prossimo, udienza che servirà alle difese delle due imputate per chiedere o meno di essere giudicate con riti alternativi. Le due dottoresse insieme alla figlia di Gennari erano state arrestate dai militari della Guardia di finanza, a marzo del 2022, nell’ambito dell’inchiesta Red Pass sulle finte sommonistrazioni di vaccino anticovid. Inchiesta che si era basata su alcune testimonianze e su video ripresi nei due ambulatori, da telecamere nascoste.