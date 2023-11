Vaccini rallentati, nessun reato. Accuse archiviate per 17 indagati

In piena pandemia si presentavano alle postazioni per l’anamnesi dell’hub vaccinale insieme a sedicenti avvocati e, col pretesto di un modulo da compilare, tenevano impegnati l’operatore e il medico coordinatore. Un comportamento che a diciassette persone era costato l’iscrizione nel registro degli indagati. Le contestazioni – interruzione di pubblico di servizio ed esercizio abusivo della professione – non hanno però retto alla fase immediatamente successiva alla conclusione delle indagini. La stessa procura ha infatti chiesto l’archiviazione per tutti quanti gli indagati, istanza recentemente accolta dal giudice per le indagini preliminari Carlo Negri. A spingere gli inquirenti verso la chiusura del caso senza responsabili sono state le memorie presentate dai difensori degli indagati (molti dei quali assistiti dall’avvocato Pasquale Longobucco), contententi tra le altre cose anche le registrazioni dei vari episodi. Da tale documentazione gli inquirenti hanno potuto evincere che, nonostante il "notevole disturbo" arrecato all’hub vaccinale della Fiera, le discussioni con gli operatori "si protraevano per non oltre dieci o quindici minuti". Secondo il pubblico ministero, quindi, pur determinando un momentaneo stop del lavoro della singola postazione per l’anamnesi il comportamento degli indagati non avrebbe portato a un "significativo blocco della funzionalità del servizio".

Convinzione corroborata anche dai tabulati sull’andamento dell’attività vaccinale nei giorni finiti sotto la lente. Oltre a ciò, le operazioni sono sempre proseguite regolarmente nelle altre postazioni anche durante il ‘presidio’ degli indagati. Il pm si sofferma infine sull’accusa di esercizio abusivo della professione di avvocato contestato ai sedicenti legali che accompagnavano i ‘no vax’. Nemmeno in questo caso l’accusa sarebbe in grado di reggere in giudizio, trattandosi in realtà di una fattispecie inquadrabile "nel reato depenalizzato di usurpazione di titoli" suscettibile di "sanzione disciplinare", non avendo essi svolto "atti giudiziari o comunque tipici della professione forense" ed essendosi limitati a spendere il titolo senza fare null’altro di riconducibile al lavoro di avvocato. Il gip, come anticipato, ha accolto la richiesta della procura ritenendo l’accusa "non sostenibile" in un eventuale processo e chiudendo così il caso senza responsabili.