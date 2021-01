Ferrara, 10 gennaio 2021 - Quando saremo finalmente tutti vaccinati? La domanda delle domande ha finalmente una risposta. "A Ferrara contiamo di vaccinare tutta la popolazione entro la fine di luglio". La notizia arriva direttamente da Paola Bardasi e Monica Calamai, rispettivamente commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria e direttrice generale dell’Ausl, in occasione della visita a Cona e al Delta dell’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano. "L’obiettivo massimo regionale – precisa subito l’amministratore – è comunque settembre. Poi, se riusciamo ad anticipare molto meglio".

La nostra città, però, dovrebbe rientrare in quelle realtà più veloci: entro la metà dell’estate, infatti, tutte le categorie di persone della nostra città dovrebbero aver ricevuto l’agognato vaccino contro il Covid-19. Il piano è complesso, ma spedito. Entro il 23 gennaio tutti gli operatori del settore sanitario, compresi quelli dei servizi extra, avranno ricevuto almeno la prima dose: già dalla settimana del 18, inoltre, i primi vaccinati di dicembre saranno convocati per il famigerato richiamo. Poi si passerà agli over 80 e, via via, a scendere, secondo un cronoprogramma che, a livello nazionale, non è ancora stato definito nel dettaglio.

Per far sì che agosto segni ufficialmente l’inizio del post-pandemia, però, a Ferrara serviranno 163 operatori in più in grado di vaccinare l’intera popolazione. Dove reperirli? "Li cerchiamo – proseguono Bardasi e Calamai – tra gli infermieri, i medici di medicina generale, i farmacisti e anche gli amministrativi. Inoltre, cercheremo di coinvolgere anche tutti quei professionisti ora in pensione".

Molti, a detta delle dirigenti, hanno contattato di loro spontanea volontà le relative aziende per mettersi a disposizione. Lo sforzo contro quella che sembra essere, di fatto, la battaglia del secolo è notevole. "Quando l’Emilia Romagna parte poi corre veloce – incalza Calvano –. Lo spirito è quello giusto; è quello che ti fa dire che ce la faremo. Siamo di fronte ad una sfida storica e non si possono che ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando in questa maratona, dai medici agli infermieri, dai volontari a chi era già in pensione".

Il ritmo delle iniezioni è destinato a crescere. Ad oggi, a Cona, si contano circa 500 vaccini al giorno: nei prossimi giorni il numero crescerà esponenzialmente. E le scorte non sono certo un problema. Lunedì, infatti, è prevista un’altra consegna. Insomma, la macchina sembra essere ben oliata e correre veloce. "Solo il 10-15% di chi è stato chiamato non ha aderito – replica Emanuele Ciotti, direttore sanitario Ausl – ma si tratta di persone che, al momento, hanno ancora qualche perplessità. Contiamo di recuperare tutto nell’arco di qualche settimana". Nell’androne dell’ospedale di Cona, dunque, i sorrisi si sprecano.

Tutto sembra funzionare, per una volta, perfettamente. Ma l’emergenza non è ancora finita. Al di là dei numeri giornalieri di positivi e vittime, c’è da fare anche i conti con il prezzo che questa pandemia sta facendo pagare al mondo della sanità. "Su un tema del genere non vogliamo risparmiarci – conclude Calvano – ma nemmeno sperperare un euro. In bilancio è stata approvata una cifra di 9,4 miliardi per la sanità. Adesso ci stiamo confrontando con il governo per le spese effettuate, tutte rendicontate: ci aspettiamo un riconoscimento".