"Vaccino flop ma ci sono anche alcune difficoltà"

Caro Carlino,

in questi giorni leggo quanto sia stato un flop la campagna vaccinale Covid inverno 2023. Vivo a Milano e, in questa città, è molto snella la procedura per la prenotazione. Qui a Ferrara sto trovando difficoltà per far fare il vaccino a mio padre che ha 90 anni... Non ha lo Spid pertanto non si può prenotare da fascicolo sanitario; non si può prenotare nelle farmacie e nemmeno telefonicamente. Ci si deve recare di persona al Cup. Peccato che mio padre non riesca a farlo per evidenti motivi legati all’età e io per poter accedere a tale servizio debba assentarmi dal lavoro. Come mai non si trova una modalità più snella? E poi ci si lamenta dello scarso numero di vaccinati. Questo non è un paese per vecchi...

Paola Mini

Caro Carlino,

in merito alla dichiarazione dell’avvocato Anselmo all’interno dell’articolo sulle elezioni per scegliere il candidato del PD alle prossime amministrative gli vorrei dire quanto segue: “il fascismo è un movimento politico italiano fondato nel 1919 e andato al potere nel 1922 e rimasto al governo fino al 1943”. Secondo me chi governa attualmente Ferrara ha fatto e sta facendo bene per Ferrara a livello di arredo urbano, viabilità ed altro..oltre ad organizzare anche diversi eventi musicali da far sì che la nostra città ha espanso i suoi confini in tutta Italia e soprattutto anche all’estero.

Antonio Franchi