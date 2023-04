Vademecum per le visite mediche

Tempi di attesa per visite ed esami, istruzioni per l’uso. Se n’è parlerà oggi pomeriggio alle 15.30 nella sala consiliare di Portomaggiore nell’iniziativa organizzata dall’Ausl, dallo Spi-Cgil e con il patrocinio del Comune. Tra i relatori il segretario provinciale dello Spi Sandro Arnofi, Mirco Santini dell’Ausl di Ferrara responsabile delle liste di attesa in sanità, presa in carico e piano di rientro delle prestazioni, infine Gilberto Zanotti, medico di medicina generale, che parlerà dell’importanza delle consulenze specialistiche, le prescrizioni e i codici di priorità. Moderatrice dell’incontro Antonella Bernardi della Lega Spi-Cgil di Portomaggiore-Voghiera.