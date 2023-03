’Vademecum per ridere’ con Roberto Pozzi al teatro De Micheli

Anteprima nazionale al Teatro ‘De Micheli’ di Copparo per ‘Soldi Soldi – Vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere’, di Maria Pia Timo e Roberto Pozzi , con la collaborazione di Daniela Lorizzo e la regia di Roberto Pozzi. L’appuntamento è per sabato alle 21. Si potrà assistere a uno spettacolo comico, esilarante e coinvolgente, sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a paypal. Una rappresentazione scritta con la consulenza di una banking trainer, per ridere di un intero mondo finanziario in cui non capiamo nulla o quasi e per cui ci affidiamo ad altri, ma sempre ignari, tenendo le dita di una mano incrociate e l’altra a cercare scongiuri sotto la cintola. Uno spettacolo che non vuole insegnare niente o quasi, ma che fruga nella nostra ignoranza e scopre il lato comico, a tratti tragi-comico, della nostra epoca. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket, o alla biglietteria del Teatro ‘De Micheli’ aperta il giovedì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 10 alle 13. Per informazioni: 0532-864580; 389-1551656.

v.f.