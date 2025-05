"Vado a piedi, non si inquina"

"Sono uno scozzese che abita da tempo qui a Ferrara – interviene Tom Cuthrie – e sono ormai abituato a utilizzare spesso la bicicletta. Addirittura scelgo di camminare da un posto all’altro, qualora fosse possibile. Ogni tanto mi capita di utilizzare la macchina, ma solo nei casi in cui c’è necessità di effettuare dei viaggi lunghi o fuori città. In più ho una macchina vecchia che non mi permette di girare intorno alla zona del centro, viste le nuove leggi sull’inquinamento. Il pensiero di comprarne una nuova c’è stato, quello sì, ma il costo elevato mi impedisce di realizzare questo mio pensiero. Poco male, perché qui a Ferrara non è poi così necessario possedere un auto."