’Vai col liscio’ alla sala 2000. Si balla con l’orchestra Tassinari

Penultimo appuntamento per ballare a Bondeno con la rassegna “Vai col liscio”. domani, dalle 21 alla sala 2000, i partecipanti potranno cimentarsi nel ballo di coppia e da camera grazie alla musica suonata dall’Orchestra Franciosi e Tassinati. Per tutta la serata, la cui conclusione è prevista attorno alla mezzanotte, i palati potranno essere soddisfatti grazie alla Pro Loco di Santa Bianca. "Penultimo appuntamento di “Vai col liscio”, nonché ultima serata invernale, di una riuscita rassegna che prosegue ininterrottamente dal mese di novembre, e che per la verità aveva avuto una prima edizione durante la scorsa estate – sottolineano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Anche per questa sera ci attendiamo una ricca partecipazione, per un evento capace di divertire e di regalare bei momenti di socialità".