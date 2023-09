’Vai col liscio’, l’ultima danza

Ultimo appuntamento con “Vai col liscio”, la rassegna estiva dedicata al ballo da sala e di gruppo al Centro Polifunzionale di via fermi a Bondeno. Questa sera, oggi, le danze si apriranno a partire dalle 21.30 con la musica dell’Orchestra Franciosi e Tassinati. Non mancheranno poi i pincini e le frittelle di mele preparati dalla Pro Loco di Santa Bianca. "Una rassegna – spiega il sindaco Saletti – che è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati del ballo liscio e non solo".