’Vai col liscio’, si balla gratis

"Vai col Liscio" e il centro polifunzionale di via Enrico Fermi, si anima domani sera, dalle 21, nella notte delle stelle cadenti, del secondo appuntamento dell’iniziativa gratuita, organizzata dall’amministrazione comunale e dedicata alle persone anziane, Il centro è completamente climatizzato e ha la caratteristica di offrire una grande sala circolare, completamente a vetrate, che crea un tutt’uno con gli spazi esterni. Una cornice incantevole. Suonerà l’orchestra spettacolo Franciosi e Tassinati. Il prossimo appuntamento sarà il 24 agosto. L’obiettivo è quella di riportare a rivivere momenti con la comunità anche per quella fascia di età, di ‘diversamente giovani’, restituendo momenti, come il ballo liscio.