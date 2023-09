Valentina Menegatti responsabile Ascom. Seguirà anche Fiscaglia, Goro e Mesola

Valentina Menegatti è la neo presidente della delegazione Ascom che fa riferimento ai territori dei comuni di Codigoro, Fiscaglia, Goro e Mesola. E’ stata eletta per acclamazione nei giorni scorsi dall’assemblea elettiva e rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. "Sono certo dell’apporto importante e del valore aggiunto che Valentina ed il suo consiglio saranno in grado di fornire allo sviluppo di questo territorio – ha detto Marco Amelio, presidente provinciale Ascom –. Colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto con attenzione e tenacia il presidente uscente Massimo Biolcatti ed il precedente consiglio", ha concluso.