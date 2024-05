Valerio Aldighieri, candidato Pd, punti programmatici per una riorganizzazione della Polizia Locale e asfaltature nelle frazioni a sud di Ferrara

I distaccamenti della Polizia Locale nelle frazioni sono uno dei punti programmatici per cui mi impegno a candidarmi, soprattutto dopo il progressivo abbandono del forese. Vivendo fuori città e conoscendone le problematiche, è mio obbiettivo quello di una riorganizzazione della Polizia Locale con più presidi fissi territoriali, compresa la zona sud. Presidi in grado di garantire una copertura costante e capillare delle frazioni, insieme ad un reale intervento in termini di telecamere e videosorveglianza. Nonostante l’enorme capacità di spesa liberata dal Pnrr, ma non attuata dalla giunta, ritengo di impegnarmi per un corposo piano di asfaltature di tutte le strade comunali a partire dalle frazioni a sud di Ferrara, lasciate in stato di abbandono, da San Martino a Gorgo e da Torre Fossa/Fossanova San Marco fino a Bova di Marrara. Per quanto riguarda la Sp65 (ex statale 16), ho già ricevuto garanzie dalla Provincia che entro un anno procederà ad una completa asfaltatura da Ferrara e Monestirolo. Altro punto importante sarà una ciclabile che seguirà il tracciato del Po di Primaro per cui c’è già un progetto, al fine di collegare Ferrara con le frazioni a sud. Valerio Aldighieri Candidato Pd