Valle Giralda, paura per una tromba d’aria

Prima le nuvole nere si addensano minacciose, poi iniziano a muoversi all’impazzata nel cielo della Valle Giralda a Codigoro. Pochi minuti e un vortice distruttivo si abbatte sui campi (foto), creando notevoli danni alle coltivazioni, agli immobili, agli alberi. Per fortuna, nessun ferito fra le persone che abitano nella zona. È successo ieri verso le 11 di mattino, una tromba d’aria si è abbattuta su alcuni campi, le cui produzioni di cocomeri, meloni e cereali stavano crescendo, sollevando i teli di nylon che servivano a proteggere alcune di queste.

I danni maggiori sono quelli registrati sulle strutture e l’abitazione dell’imprenditore agricolo Lucio Finessi, in via Delle Starne 8. Il tetto del capannone, destinato al ricovero dei mezzi agricoli, è stato parzialmente scoperto dalle lastre di eternit, che dovranno essere attentamente recuperate e maneggiate con cura, sono state sollevate e spazzate via. Sradicate una decina di grossi alberi attorno all’abitazione, facendo vivere alle persone attimi di puro terrore, rotte alcune finestre, danni ai mezzi agricoli e all’automobile, collocati nel capannone. I vasi contenenti i fiori attorno alla casa, sollevati e rotti a pezzi. La tromba d’aria di ieri mattina segue di poco quella di Lagosanto, avvenuta neppure una settimana fa, che ha distrutto ettari di campi coltivati a fragole.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della caserma di Codigoro che con le motoseghe e, la sempre grande professionalità, hanno tagliato gli alberi che occludevano sia l’accesso alla casa che in transito sulla Via delle Starne, liberato il capannone per consentire l’uscita dei mezzi, su uno dei quali è poi salito lo stesso agricoltore, per aiutare i Vigili nella loro attività. Tranciato anche il cavo dell’Enel che forniva la corrente, riparato e ritornata la corrente elettrica nel tardo pomeriggio. "Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, sprecare di meno – afferma il sindaco di Codigoro Alice Zanardi -– il clima e l’ambiente ci mandano chiari segnali e credo che se ognuno di noi facesse un piccolo sforzo, servirebbe già molto, a cogliere i segnali e cercare di invertire questa deriva ambientale".

cla.casta.