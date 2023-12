Valle Pega, consegnati i lavori: "Decisivi per l’economia locale"

COMACCHIO

Tutto pronto a Valle Pega per l’apertura dell’importante cantiere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che porterà al recupero, adeguamento e miglioramento funzionale del sistema di distribuzione irrigua. Ieri, infatti, sono stati consegnati ufficialmente i lavori all’impresa aggiudicatrice, un raggruppamento temporaneo di imprese tra Costruzioni Generali srl ed Eur Costruzioni di Frosinone. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Pnrr per un importo di 25 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti 5 milioni e 270 mila euro del Fondo Opere indifferibili che ha coperto i maggiori oneri per il rialzo dei prezzi tra il 2021 e 2022.

Si tratta, dunque, di un intervento di oltre 30 milioni di euro che avrà un impatto notevole sulla capacità irrigua del territorio in una zona ad alta densità agricola di circa 2.500 ettari coltivati, garantendo l’irrigazione tutto l’anno, ottimizzando i consumi energetici, limitando le rotture e dunque lo spreco della risorsa idrica. Soddisfazione da parte di tutto il Consorzio, a partire dal direttore generale Mauro Monti, dal direttore dei lavori Valeria Chierici e dal presidente Stefano Calderoni: "Con l’apertura del cantiere a Valle Pega si concretizza oggi uno dei progetti più importanti per il Consorzio e soprattutto per l’economia agricola del territorio – ha affermato Calderoni -. Sono passati circa due mesi dall’aggiudicazione dei lavori, tempo che abbiamo utilizzato per affinare i dettagli e confrontarci nuovamente con agricoltori e proprietari della Valle, che avevamo già incontrato a ottobre, ma anche con il reparto territoriale del Consorzio che avrà il compito di gestire le opere irrigue che saranno realizzate".

Il Consorzio ha rassicurato le aziende agricole sulla velocità dei lavori, "che contiamo – ha proseguito il presidente - saranno completati in circa due anni e termineranno alla fine del 2025", e sul fatto che in questo periodo sarà garantita l’acqua durante la stagione irrigua, non vi saranno interruzioni "e i disagi saranno davvero limitati".

v. f.